Yandex Türkiye "Yandex AI" süper uygulamasını kullanıma sundu

İSTANBUL - Yandex Türkiye, üretken yapay zeka ile arama ve tarayıcı özelliklerini tek platformda bir araya getiren "Yandex AI" süper uygulamasını Türkiye'de kullanıma sundu.

Sınırlı sayıda kullanıcıyla beta testleri tamamlanan uygulama, İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı.

Türkiye'deki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yerel bir ekip tarafından geliştirilen uygulama, içerik üretimi, seyahat planlama, rezervasyon işlemleri ve fotoğraf animasyonu gibi birçok işlemi tek ekran üzerinden gerçekleştirme imkanı sunuyor.

"Tek giriş noktası" yaklaşımıyla tasarlanan Yandex AI, kullanıcıların tüm taleplerini tek bir arama alanı üzerinden iletmesine olanak sağlıyor.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan uygulama, yapay zeka ile arama motorunu birlikte kullanarak farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri görsel açıdan zenginleştirilmiş rapor formatında sunuyor.

Ana sayfadaki etkileşimli içerik akışı ise kullanıcıların uygulamanın özelliklerini keşfetmesini kolaylaştırıyor.

- "Geleneksel tarayıcının yerini alacak yeni bir internet giriş kapısı"

Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yandex'i benzersiz kılan unsurların başında derin yerelleştirme yaklaşımının geldiğini belirtti.

Popovskiy, Yandex'in geçmişte ilk kez hayata geçirdiği pek çok yeniliğin daha sonra küresel ölçekte benimsendiğini aktararak, Yandex AI'ın Türkiye için özel tasarlandığını ifade etti.

Uygulamanın 20'den fazla farklı yapay zeka ajanına sahip olduğunu kaydeden Popovskiy, "Yandex AI bir yapay zeka asistanı ama aynı zamanda son derece yerelleştirilmiş. Doktor arayabilir, tariflere bakabilir, film önerileri alabilir, e-ticaret ürünlerini inceleyebilir, kısacası her şeyi yapabilirsiniz." dedi.

Popovskiy, Yandex AI'ı diğer sistemlerden ayıran en önemli farkın aynı anda hem yapay zeka destekli bir arama motoru hem de yapay zeka tabanlı bir internet tarayıcısı olması olduğunu vurgulayarak, uygulamanın "geleneksel tarayıcının yerini alacak yeni bir internet giriş kapısı" olarak tasarlandığını aktardı.

Uygulamanın yalnızca karmaşık sorular için değil günlük kullanım için geliştirildiğini kaydeden Popovskiy, şu bilgileri paylaştı:

"Örneğin bir havayolu şirketini aradığınızda, diğer sistemlerde uzun uzun metinler görürsünüz. Yandex AI'da ise doğrudan ilgili siteye gidebilir, örneğin bilet satın alma işlemini hemen yapabilirsiniz. Ya da Yandex AI'a bilet sorarsınız, ilgili yapay zeka ajanı size mevcut biletleri söyler, seyahat önerileri sunar. Kısacası üç büyük özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Bu da günlük kullanım için, milyonlarca insana hitap eden, benzersiz bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor."

Popovskiy, konseptin dünyada ilk kez Türkiye'de hayata geçirildiğinin altını çizerek, uygulamanın yalnızca yapay zeka meraklılarına değil geniş kullanıcı kitlesine yönelik tasarlandığını söyledi.

- "Yandex AI'ın Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya ulaşmasını umuyoruz"

Yandex AI'ın Türkiye'de nasıl bir ivme yakalayacağını görmek istediklerini söyleyen Popovskiy, "Türkiye'yi bu kadar sevmemizin nedeni de bu aslında. Türk insanı yenilikleri gerçekten seviyor. Umuyoruz ki Yandex AI kısa sürede ivme kazanacak ve abartısız söylüyorum, milyonlarca kullanıcıya ulaşacak. Bu da hem bizim hem de kullanıcılarımızın başarısı açısından çok daha fazla fırsat yaratacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Popovskiy, AR-GE tarafında çok sayıda fikir ve proje bulunduğunu, Türkiye pazarındaki başarının yeni ürünlerin ülkeye getirilmesinde belirleyici olacağını dile getirerek, "Geleneksel ama yapay zeka destekli arama motorumuz, lansmandan bu yana, yaklaşık bir yıldır, ciddi biçimde popülerlik kazandı. Umuyoruz ki Yandex AI da aynı başarıyı yakalar. Bu da Türkiye'ye daha fazla ve farklı ürünü getirmemizi mümkün kılar." ifadelerini kullandı.



