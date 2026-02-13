Yapı Kredi dijital belge ibrazlı akreditif işlemini gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Yapı Kredi, İsveç merkezli fintek şirketi Enigio'nun geliştirdiği dijital zarf (digital envelope) ürünü dolayısıyla tamamen dijital belge ibrazlı akreditif işlemini gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin gerçekleştirdiği bu işlem, ülkede dış ticarette kullanılan belgelerin fiziki ibrazı yerine elektronik ortamda ibraz edildiği ilk uygulama olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Tüpraş'ın da "amir" sıfatıyla yer aldığı Yapı Kredi tarafından Lloyds Bank UK'e açılan akreditif kapsamında ibraz edilmesi gereken tüm vesaik (belgeler) ilk kez tamamen dijital ortamda oluşturuldu.

Dijital ibraza konu belgeler Enigio tarafından oluşturularak belgelerin orijinalliği, güvenilirliği ve doğrulanabilirliği korunurken, dış ticaret süreçlerinde operasyonel risklerin azaltılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, dijital belge yönetiminin dış ticarette kritik bir dönüşüm alanı olduğunu belirtti.

Banka tarafından gerçekleştirilen akreditif işleminin, ülkede dış ticarette kullanılan belgelerin fiziksel ibrazı yerine tamamen dijital ortamda ibraz edilmesi açısından bir ilk niteliği taşıdığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dijital ibraz ile hem müşterilerimize hız, güvenlik ve verimlilik sunuyor hem de uluslararası standartlara uygun bir dijitalleşme adımı atıyoruz. Bu nedenle ülkemizi dış ticarette bir adım öteye taşıyacak bu ilki gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her alanda dijital dönüşümü destekleyen ve teknolojiyi yaygınlaştırma çalışmalarımız ile dış ticaret müşterilerimizin küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasına katkıda bulunuyoruz. Bu hedefle dijital dış ticaret çözümlerimizi güçlendirmeye önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



