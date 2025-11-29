İlginizi Çekebilir

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:
İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi
Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu
Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı
Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

MERSİN - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

Özdağ, temasları kapsamında partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ, ardından Erdemli Semt Pazarı'na gitti.

Alışveriş yaptığı tezgahlardaki pazarcılarla görüşen Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.

Özdağ, ilçedeki temasları kapsamında Erdemli Ziraat Odası, Erdemli Muhtarlar Derneği, Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği Erdemli Şubesine de ziyarette bulundu.



Yurt Dünya 29.11.2025 19:37:01 0
Anahtar Kelimeler: zafer partisi genel başkanı özdağ erdemli'de temaslarda bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

2

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:

4

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından

5

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

6

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

7

Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu

8

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

9

Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı

10

Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu