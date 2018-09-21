Hacdan dönen şehit ailelerine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşku, Hacdan dönen şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Vali Coşkun’a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun eşlik etti. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak ve Şehit Polis Memuru Mustafa Baytak’ın ailelerini ziyaret eden Vali Coşkun, ailelerle bir süre sohbet etti. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Coşkun, “Şehitlerimizin aileleri kutsal topraklarda Hac vazifelerini yerine getirdiler. Bizler de bugün kendilerini ziyaret ediyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun.Allah ibadetlerinizi kabul etsin.”diye konuştu. Şehit aileleri Vali Ömer Faruk Coşkun’a nazik ziyareti için teşekkür ettiler.

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