Hacı Mehmet-Zeynep Taşçı Camisi Açılışı Yapıldı

Osmaniye’de Hacı Mehmet-Zeynep Taşçı Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı. Caminin açılış kurdelesi, Vali Ömer Faruk Coşkun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve protokol mensupları tarafından kesildi. Törene, Vali Coşkun’un yanı sıra Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye eski Milletvekili Suat Önal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Kur’an okuma birincisi İzmir Balçova Camisi İmam Hatibi Ahmet Yüksel tarafından Kur’an Kerim okundu. Daha sonra Hacı Mehmet-Zeynep Taşçı Camisi’nin yapımında emeği ve katkısı olan hayırseverler İsa Taşçı ve Mehmet Taşçı’ya plaketleri Vali Coşkun ve protokol mensupları tarafından takdim edildi. Cami İmam Hatibi Osman Şahan’a ise teşekkür belgesi verildi. Programın son bölümünde İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun yaptığı duanın ardından Hacı Mehmet-Zeynep Taşçı Camisi’nin açılışı Vali Ömer Faruk Coşkun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Engelli ve yaşlıların kullanacağı 2 asansör bulunan cami, 700 metrekare kapalı alanda 3 katlı olarak yapılmış olup, 4 Minareli olarak inşa edildi. Ayrıca 2 Bin 330 metrekare bahçesi olan Camide; Kur’an Kursu, Taziye Evi, Çok Amaçlı Salon, Gasilhane, İmam Odası ve İtikâf Odası bulunuyor.

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