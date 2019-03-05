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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3’ü çocuk 6 yaralı612 defa okundu

kategorisinde,05 Mar 2019 - 16:56 tarihinde yayınlandı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3’ü çocuk 6 yaralı

Osmaniye’de kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Amanos Dağları üzerinde yer alan Zorkun Yaylası Hacbel Mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan N.T. (49) idaresindeki 31 VY 002 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araç sürücü N.T. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan M.G. (39) eşi S.G.(37), çocukları Ç.G. (12), U.G. (11) ve M.Ç.G. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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