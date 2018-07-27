Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü

Osmaniye’de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü 67 yaşındaki Ahmet Yalçın, yaşamını yitirdi.Kaza merkeze bağlı Koçyurdu Köyünde meydana geldi. Osmaniye’den Kadirli istikametine seyir halinde olan M.F.A. (57) idaresindeki 01 ASP 45 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Selimiye Köyü istikametinden Osmaniye Kadirli Karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan Ahmet Yalçın’ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Ahmet Yalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yalçın’ın cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma sürücü M.F.A.’yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE