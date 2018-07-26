Hakim ve savcı atamaları yapıldı

Adalet Bakanlığı yaz kararnamesi yayınlandı. Osmaniye’den tayini çıkan ve Osmaniye’ye yeni atanan tüm yargıçların listesini aynen yayınlıyoruz.

OSMANİYE’DEN GİDENLER

Ali İrfan Yılmaz Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına,Dr. Ziya Koç Osmaniye Adalet Komisyonu Başkanlığından Adana Hakimliğine,İlker Peker Osmaniye Cumhuriyet Savcısı, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı ,Barış Bolat Osmaniye C.Savcısı Kars C.Savcılığı, Hamit Sucu Osmaniye C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı, Derya Kıratlı Akçadağ Osmaniye C.Savcısı Trabzon C.Savcılığı, Sevcan Günay Osmaniye Hâkimi Adana Hâkimliği ,Yasin Coşkun Osmaniye C.Savcısı Orhangazi C.Başsavcılığı, Ayşegül Bolat Coşkun Osmaniye Hâkimi Orhangazi Hâkimliği, Sultan Çavundurluoğlu Osmaniye C.Savcısı Ankara C.Savcılığı, Hasan Yavuzkurt Osmaniye Hâkimi Hatay Hâkimliği, Fatih Kurtoğlu Osmaniye C.Savcısı Düzce C.Savcılığı, Talip Ergen Osmaniye Hâkimi İstanbul Hâkimliği, İlyas Yumrutaş Osmaniye Hâkimi Diyarbakır Hâkimliği , Emre Herdem Osmaniye C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı, Erhan Emre Osmaniye Hâkimi Doğubayazıt Ağır Ceza Mah. Başkanlığı, İsmail Hakkı Kuluğ Osmaniye Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atandılar. Osmaniyemize bugüne kadar verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz

OSMANİYE’YE GELENLER

Ahmet Tekne Hatay C.Başsavcısı Osmaniye C.Başsavcılığı, İsmail Geçeci Erciş Ağır Ceza Mah. Başkanı Osmaniye Ağır Ceza Mah. Başkanlığı , Burçin Sevgel Bakırköy Hâkimi Osmaniye Hâkimliği, İbrahim Albayrak Bakırköy Hâkimi Osmaniye Hâkimliği, Seyfettin Ekin Bakırköy Hâkimi Osmaniye Hâkimliği , Abdulkadir Akbayram Gebze C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı, Hami Can Bolu C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı, Ali Sami Çetin Kulu Hâkimi Osmaniye Hâkimliği, Halil Çokkaş Görele C.Savcısı Osmaniye Hâkimliği, Mustafa Said Aydın Derinkuyu C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı, Şükrü Evler Kozaklı C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı, Taner Gül Çameli C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı, Mehmet Ali Biçici Türkeli C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı, Egemen Sucu Selendi C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı, Merve Aydın Budak Şabanözü Hâkimi Osmaniye Hâkimliği, Gökhan Ekici Araç Hâkimi Osmaniye Hâkimliği, Ali Mansuroğlu Torul Hâkimi Osmaniye Hâkimliği, Ahmet Asarkaya Kocaali C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı,Fatih Alper Doğan Osmaniye Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği,Necmettin Kök Çınar, C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığı, Süleyman Petek Çiftlik C.Savcısı Osmaniye Hâkimliği, Özge Polat Çokkaş Espiye Hâkimi Osmaniye Hâkimliği, Pınar Ömeroğlu Kırıkhan Hâkimi Osmaniye Hâkimliği, Ömer Korkmaz Gaziosmanpaşa C.Savcısı Osmaniye C.Savcılığına atandı. Osmaniyemize gelecek olan tüm yargıçlarımıza şimdiden hoş geldiniz diyor ve bu kente geldikleri için çok şanslı olduklarını ifade ediyoruz.