Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (Tck 154)

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, Türk Ceza Kanununun ‘’Malvarlığına Karşı Suçlar’’ bölümünde yer almaktadır. Hakkı olmadığı halde bir başkasının taşınmaz veya eklentisine; yayla, köy merası, sulak gibi ortak kullanılan yerlere tecavüz veya suların mecrasını değiştirerek işlenen bir malvarlığı suçudur.

Bu suç şikayete bağlı olmayıp savcılık tarafından da resen soruşturma açılabilir. Dava zamanaşımı 8 yıl olduğundan bu süre içerisinde her zaman da şikayet edilip kamu davası açılması istenebilir. Ayrıca bu suç uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Türk Ceza Kanununun ‘’Genel Tehlike Yaratan Suçlar’’ başlığı altındaki ‘’Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’’ suçu ile ilgili 179. maddesi,

‘’(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.’’

şeklindeyken ‘’Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma’’ başlıklı 180. maddesi ise şöyledir:

‘’(1)Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.’’

Av. Ahmet SALGUT www.ahmetsalgut.com