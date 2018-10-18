Hapşuu Kadirli’de 3 Seans Sahne Aldı

Kadirli Belediyesi Ekranların sevilen karakteri TRT ÇOCUK Televizyonunda yayınlanan Hapşuu’nun tiyatro müzikali, Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluştu.

Geleceğin büyüklerine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Sevimli ve meraklı bir çocuk olan Hapşuu, arkadaşları Meli, Vız ve Takatu ile çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Ücretsiz olarak 3 seans sahnelenen oyunu yaklaşık 1700 çocuğumuz izledi. Çocuklarımızın o heyecanını ve eğlenmeleri görmek bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.