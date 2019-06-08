Hareket halindeyken alev alan otomobil yandı

Osmaniye’de, hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi. Sürücü ile birlikte araçtaki 4 kişi olaydan yara almadan kurtulurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç ise hurda yığını haline döndü. Olay Zorkun Yayla Yolu Çift Mazı mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezinden Olukbaşı yaylasındaki evlerine gitmek üzere ailesi ile birlikte yola çıkan Rafet Pişkin idaresindeki 07 CCD 30 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü, aracı yolun sağına park ederek, itfaiyeden yadım istedi. Alevlerin kısa sürede sardığı araçtakiler dışarı çıkıp uzaklaşırken, bagajda bulunan eşyalarda son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler söndürülürken, araç tamamen kullanamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. /İbrahim EMÜL

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