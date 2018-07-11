Hasanbeyli’de 20 kişi TYÇP sayesinde iş sahibi oldu

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Hasanbeyli Kaymakamlığı 20 kişiyi istihdam edecek. Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce hazırlanan ortak proje ile Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlar ile ilçeye bağlı köylerin çevre temizliği ve diğer işlerinde çalıştırılmak üzere 6 ay süre ile 20 kişi, kaymakamlık bünyesinde çalışmaya başladı. Kaymakam Cuma Kılıç, geçici istihdamı sağlanan vatandaşlarla bir araya gelerek, işlerinde başarılar diledi.

Haber:İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)