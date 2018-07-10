Hasanbeyli’de Nohut Hasadı Başladı

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesinde, ‘Nohut Eken Sağlık Biçer’ yayım projesi çerçevesinde ekimi yapılan nohudun hasadına başlandı. Düzenlenen tarla günü etkinliğinde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, toprak, insan, doğa ve hayvan dostu bir ürün olan nohudun bu yıl 1400 dekar alan arazide ekimi yapıldığını ve 200 Tona yakın bir ürün hasadı beklendiğini söyledi. TARLA GÜNÜ ETKİLİĞİ DÜZENLENDİ Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve “Nohut Eken Sağlık Biçer Yayım Projesi” çerçevesinde Çolaklı Köyü’nde ekimi yapılan nohudun hasadı için tarla günü etkinliği düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Hasanbeyli Kaymakamı Cuma Kılınç, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçiler katıldı. HASANBEYLİDE HEDEF 5 BİN DEKAR “Nohut eken sağlık biçer” projene geçtiğimiz yıl başlandığını ve kurak alanlarda, suyun bulunmadığı alanlarda alternatif ürün olarak ekiminin yapıldığını kaydeden Müdür Sağlam, “Nohut, ülkemizde baklagil tüketimleri içerisinde üçüncü sırada yer almakta. Birincisi fasulye, ikincisi mercimek ve üçüncü sırada nohut bulunmaktadır. Biz özellikle Türkiye’deki baklagil üretiminin azaldığı bu dönemde, birim alanda, sulanamayan dezavantajlı alanlarda daha fazla gelir getireceği tarımsal yenilikler üzerinde çalışırken, nohut projesini Hasanbeli’de uygulamaya koyduk. Geçtiğimiz yıl içerisinde il genelinde 1100 dekar alanda, şuanda ise 1400 dekar alanda ekimi yapılmıştır. Biz bunu 5 bin dekar sadece Hasanbeyli ilçesinde yapmak istiyoruz. Nohut Hasanbeyli’de gerek ihtiyaç bakımından gerekse birim alandaki verim açısından burada ilerleyeceğini düşünüyorum.” diye konuştu. BUĞDAYA ALTERNATİF ÜRÜN Nohudun, Türkiye şartlarında 52 enleme kadar yetişebilen bir bitki türü olduğunu aktaran İbrahim Sağlam, “Bununla birlikte hem toprak için, hem hayvan yemi hem de insan sağlığı için kesinlikle önemli bir ürün. Bugün buğday ile karşılaştırdığımızda buğdaya alternatif bir üründür. 2-3 kilogram saf azotla nohut yetiştirebilirken, buğdayda ise bu rakam 8-10 kilograma kadar çıkıyor. Onun için dışarıdan az oranda gübre, daha az masrafla hem toprak dostu, hem de çok güzel bir kaba yem bitkisidir. Onun için Toprak dostu diyoruz. Hayvan dostu, insan dostu, doğa dostu her şeyi ile bu ürünün mutlaka Hasanbeyli’de alternatif ürünler arasına girmesi, üretime girmesi gerekir.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ