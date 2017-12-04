Hasanbeyli’de öğrenci servisleri ve okul güvenliği toplantısı

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesinde, öğrenci servisleri ile ilgili sorun ve sıkıntıların tespiti ile eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir araya gelindi. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Kaymakam Cuma Kılınç başkanlığında ki toplantı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nihat Akşen, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Burak Kaan Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Dinler, Minibüs Kooperatifi Başkanı ve Servis Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı, Okul Aile Birliği Başkanı ve Servis Şoförlerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda; İlçede faaliyet gösteren okul servis araçlarının, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara riayet edilmesi, araçlara kapasitesinden fazla öğrenci alınmaması; öğrenci taşınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kooperatif başkanlıklarınca ve kolluk kuvvetlerince şoförlere eğitim verilmesi, kolluk kuvvetleri, zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğünce mevzuatları gereğince denetimlerin sık sık yapılması kararı alındı. Ayrıca, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve ilgili mevzuatların hükümlerinin yerine getirilmesi, tedbirlerin alınması, kuralların uygulanması ve mevzuat hükümlerine riayet etmeyen servisler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar verildi

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