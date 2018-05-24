Hasanbeyli’de Okuma Yazma Kursu ilk mezunlarını verdi

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesinde açılan okuma yazma kursu ilk mezunlarını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı okuma yazma kursunu sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Kaymakam Cuma Kılınç, Belediye Başkanı Alpaslan Koca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Akşen, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Bulanık ve Mahir Doğan, Milli Eğitim Müdürü Hacı Dinler ile Halk Eğitim Müdürü İbrahim Yurtsever tarafından verildi. Kaymakam Cuma Kılınç, ilçe merkezinde ve köylerde kurslara devam eden kişilere okur yazar olduklarına dair belgelerini dağıttıktan sonra kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği ile ilçemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için bu programları gerçekleştiriyoruz. Okuma yazma bilmeyen ve bu kurslarımıza gönüllü olarak kararlı bir şekilde devam eden ve okuma yazmayı öğrenen vatandaşlarımızı kutluyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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