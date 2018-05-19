Hasanbeyli’de seçim güvenliği toplantısı

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Kaymakamlık salonunda yapılan ve Kaymakam Cuma Kılınç’ın başkanlık ettiği seçim güvenliği toplantısına, Belediye Başkanı Alpaslan Koca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Akşen, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Enes Kulyu ve Siyasi parti ilçe başkanları katıldı.Toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler ile güvenlik ve asayişe dair Jandarma ve Emniyet görevlilerince izlenecek yasal esaslar masaya yatırıldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Kaymakam Cuma Kılınç, “Bu toplantı ile amacımız yapılacak olan seçimlerde vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda bir seçim geçirmeleridir. Zaten İlçemiz demokratik olgunluğu özümsemiş barışın, huzurun ve hoşgörünün hakim olduğu bir yerdir. Temennimiz, İlçemizin sahip olduğu huzur ve hoşgörü atmosferi içerisinde bir seçim geçirmektir” dedi.

Share This:

































