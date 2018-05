Hasanbeyli’de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesinde, kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve yakınları ile gaziler onuruna iftar yemeği verildi. Devlet Bahçeli Piknik ve Mesire Alanı’nda iftar programında şehit yakınları ile görüşerek bir süre sohbet eden Kaymakam Cuma Kılınç, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın devamında konuşan Kaymakam Kılınç, “Sizlerin evlatları bu vatana sahip çıktılar. Vatanın bekası ve bütünlüğü için canlarını seve seve feda ettiler. Şehitlerimizin sizleri bize emanet ettiklerinin bilincindeyiz. Her zaman sizlerin yanında ve destekçiniz olduğumuzu da unutmamanızı istirham ediyoruz. Vatana yaptıkları hizmetin borcunu asla ödeyemeyeceğimiz şehitlerimi rahmetle anıyoruz.” dedi. Şehit aileleri ve yakınları ile gaziler onuruna verilen iftar programına Kaymakam Cuma Kılınç’ın yanı sıra, Belediye Başkanı Alpaslan Koca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Akşen, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Burak Kaan Can, Köy ve Mahalle Muhtarları da katıldı

