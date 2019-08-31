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Hasanbeyli’de yeni kaymakam göreve başladı161 defa okundu

kategorisinde,31 Ağu 2019 - 14:39 tarihinde yayınlandı
Hasanbeyli’de yeni kaymakam göreve başladı

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçe Kaymakamlığı’na atanan Yakup Kılınçoğlu, göreve başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile İlçe Kaymakamlığına atanan Kılınçoğlu, 24 ağustos tarihi itibariyle mesaisine başladı. Hataylı olan ve 2010 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun evli ve 1 kız çocuğu babası Kılınçoğlu, 2012 yılında Hatay Kaymakam adayı olarak mesleğe giriş yapmış, 2013 yılında 1 yıl süre ile yabancı dilini geliştirmek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere İngiltere’nin Liverpool şehrinde bulundu. 2014-2015 yılları arası Burdur-Ağlasun İlçesi Kaymakam Vekilliği yapan Kılınçoğlu, ardından 2016 yılında kura sonucu iki yıl süreli Afyon-Başmakçı Kaymakamlığı ve 2018-2019 yılları arasında da Kayseri-Akkışla Kaymakamı olarak görev yaptı.

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