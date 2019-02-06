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Hasanbeyli’nin gururu Aykut Kırsay - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Hasanbeyli’nin gururu Aykut Kırsay244 defa okundu

kategorisinde,06 Şub 2019 - 11:36 tarihinde yayınlandı
Hasanbeyli’nin gururu Aykut Kırsay

Osmaniye’nin Hasanbeyli  İlçesinin sevilen sporcusu Aykut Kırsay yapmış olduğu derecelerle kendinden sıkça söz ettirmeyi başladı.

Adana-Mersin Karaman K.Maraş Kilis Hatay G.Antep ve Osmaniye’mizin de içinde bulunduğu 8 ilin tek dağ koşucu sporcusu olan Aykut Kırsay, yaptığı derecelerle ortadayken yeterli maddi ve manevi destek alamadığından şikayetçi.

Aykut Kırsay,  “Tanıtımının yeterli olmadığı halde başarılı sporcumuz her koşuya reklamsız sponsorsuz ve kendi çabasıyla inşaatlarda çalışarak kazandığı parayla koşulara katılarak dereceler yapıyor. Bu ay İstanbul dağ koşusunda genel klasmanda 10 kilometrede 3.kendi yaş kategorisinde 1.geldim.  Şimdi ise, İstanbul Çekmeköy dağ kış koşusu 15 kilo metre müsabakasına hazırlanıyorum ve hedefim en az 3. Olmaktır”dedi.

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