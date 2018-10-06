Hassa’lılardan İş Adamı Sabit Eren’den Bekir Altan’a Teşekkür.

Hassa’nın ilk ve tek Hayırseveri Sabit Eren Payas Belediye Başkanı Bekir ALTAN’a teşekkür etti.

Doğduğu ve babasının memurluk yaptığı Hassa’ya 30 yıl sonra gelerek, Annesi Güler EREN adına 10 derslikli Anaokulu yaptıran Hayırsever İş Adamı Sabit EREN ,Hassa insanının vefalı olduğunu ve kendine hizmet edenleri asla unutmadıklarını belirtti.

2011 yıllarında Hassa’ya ilk bağlantı kurdukları dönemde siyasi ve idari olarak destek gördüklerini, halkın büyük teveccüh gösterdiğini, muhtarlarla sıcak ilişki kurduklarını ve Hassa Dörtyol Tünel projesinin fikrinin ilk olarak o zamanki ziyaretleri sonucunda atıldığını ve tünel fitilinin ateşlendiği ifade etti.

Geçen gün Payas’ta temeli atılar Hassalılar Dernek binası nedeni ile Başkan Bekir ALTAN’a teşekkür eden Hayırsever İşadamı Sabit EREN yaptığı açıklamada;

“Sosyal Belediyecilik kapsamında toplumsal konularda cevap verecek nitelikteki hizmetlerin unutulmayacağını belirterek, bu tür hizmetler, geleceğin sigortasıdır dedi. Başkan Bekir Altan’ın sosyal konulara önem verdiğini, Hassa’da ki bütün etkinliklere katıldığını ve öte yüzdeki dostluklarını devam ettirdiğini dile getiren Sabit EREN, inanıyorum ki ,bu hizmetler karşılıksız kalmayacak dedi.

Erzin Payas Dörtyol üçgeninde yaklaşık 20 bin Hassalının yaşadığını da ifade eden Sabit Eren,Hassa ve Dörtyol insanının akrabalık ve kan bağı açsından da birbirine çok yakın olduğunu belirtti.

Öteyüz insanlarının birbileriyle bir ve beraber olması gerektiğini sözlerine ekledi.