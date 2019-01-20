Hastane içindeki silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi

Osmaniye’de özel bir hastane içinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavga ölü sayısı 3’e yükseldi. Ağır yaralanan ve 52 gündür hastanede tedavisi süren Mustafa Loş’da yaşamını kaybetti.

30 kasım 2018’de Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki özel bir hastanede meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıkmış, Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açmıştı. Olayda, kurşunların isabet ettiği emekli polis memuru Ahmet Loş, Asım Loş, Mustafa Loş ile Sebiha Loş ve karşı gruptaki Bülent Ç., yaralanmıştı. Olayda Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş, yaşamlarını kaybederken, Osmaniye’deki ilk tedavisinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilen ve yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve 52 gündür yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Mustafa Loş’ta yaşamını kaybetti. Olayla gözaltına alınan Bülent Ç. tutuklanmıştı.