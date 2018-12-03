Hastanede 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Osmaniye’de özel bir hastane içerisinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, 30 Kasım günü meydana gelen olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, daha önce aralarında husumet olduğu tespit edilen iki ailenin tedavi amaçlı bulundukları özel bir hastane içerisinde karşılaşmaları neticesinde tartışmanın çıktığını, sonrasında olayın silahlı, yaralamalı kavgaya dönüştüğünü ve ateşli silah yaralaması sonucu ise 4 kişinin yaralandığını belirtti. Başsavcı Tekne, yaralılardan A.L. ve A.L.’nin kaldırıldıkları hastanede vefat ettiklerini, vefat eden şahısların otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna şevklerinin yapıldığını ve yaralı S.L. ve M.L.’nin ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam etmekte olduğu kaydetti. Açıklamanın sonunda, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 şahsın gözaltına alındığı, bunlardan B.Ç. ve İ.L.’nin çıkarıldıkları Osmaniye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı, V.L.’nin ise yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakıldığı ve olayla ilgili soruşturma devam etmekte olduğunu belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE