Hatalı sürücüleri uyardı, bisiklet kazandı

Osmaniye’de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘kırmızı düdük’ kampanyası kapsamında, çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp en çok beğeni alarak bisiklet kazanan 7’nci sınıf öğrencisi Yunus Emre Demir’e hediyesi Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ziyaret sırasında verdiği bilgilerde; İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyasının hayata geçirildiğini ifade etti. Müdür Gökduman, kampanya kapsamında, hatalı sürücüleri uyarmak için kırmızı düdük dağıtılan çocuklardan seyahatleri boyunca trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyararak kendilerine verilen görev kartlarındaki görevleri tamamlayıp sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını gönderen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edildiğini söyledi. Ülke genelinde düzenlenen kampanyaya Osmaniye merkezden katılan Yunus Emre Demir ve Düziçi ilçesinden Ömer Faruk Özen’in bisiklet kazandığını da belirten İl Emniyet Müdürü Gökduman, çocukları tebrik etti. Yunus Emre Demir ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, kampanyaya katılan tüm çocukları tebrik ederek, “Bakanlığımızın düzenlediği kampanya kapsamında Yunus kardeşimiz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bisiklet ödülü kazandı. Ayrıca Düziçi ilçemizden Ömer Faruk Özen adlı kardeşimiz de yine bu kampanyaya katılarak, bisiklet ödülünü hak etti. Çocuklarımızı bu kampanya konusunda duyarlılık gösterdikleri, farkındalık oluşturdukları ve kampanyanın vatandaşlarımıza daha fazla ulaşmasına vesile oldukları için tebrik ediyorum.” diye konuştu. Ziyaretin devamında bisikletini Yunus Emre Demir’e teslim eden Vali Coşkun, “Güle güle, iyi günlerde kullan. Nasıl ki trafikte kurallara uymayanları düdükle uyarıyorsan, bisikletini kullanırken kurallara uyacağından hiç şüphem yok. ” dedi. Ziyaret sorunda Yunus Emre Demir, Vali Ömer Faruk Coşkun’a teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE