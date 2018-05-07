Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Karamollaoğlu İçin İmza Attı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Başkan Lütfü Savaş Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Necmettin Çalışkan’ın daveti üzerine Hatay Adliyesi’ne giderek Yüksek Seçim Kurulu’nda Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun aday olması için imza verdi.

Adliye çıkışı bir açıklama yapan Başkan Lütfü Savaş, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, “Demokratik hukuk sisteminin sağlıklı işlemesi, adil bir seçim süreci için milletimizin başına seçeceğimiz Cumhurbaşkanlığına aday olan tüm devlet büyükleri adına Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Sn.Temel Karamollaoğlu için imzamızı verdik. Tüm Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imzayı aşarak bu demokratik yarışta yer almasını diliyorum.

Temel Bey’den yana imzamız veriyoruz ama seçim yarışının adil ve eşit şatlarda olmasını, hak edenin kazanmasını arzu ediyorum. Gelecekte çocuklarımız için, torunlarımız için çok mutlu bir huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz, hayırlı olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Necmettin Çalışkan ise, Lütfü Savaş’ın, insan haklarına, hukuka, insanların hukuk önündeki eşitliğine sahip çıktığını kaydetti.

“Sn. Lütfü Savaş, buradaki bu duruşuyla şehrin ortak belediye başkanı olduğunu gösterdi. Bizim temennimiz bu hukuksuz yarışın bu haksız rekabet ortamının bir an önce sonuçlanması tabi ki ülkede devlet imkanlarıyla devletin uçaklarıyla helikopterleriyle makam araçlarıyla billboardlarıyla, televizyon ekranlarıyla tüm birimleriyle seçim kampanyası yürüten bizim gibi mütevazi şartlarda seçim kampanyası yürüten partilerin yarışı gerçekleşiyor. Temenni ederiz ki, halkımız bu haksız rekabete eline geçen fırsatla en iyi cevabı verecek ve hukuk halkın iradesi en iyi şekilde tecelli edecek” diye konuştu.