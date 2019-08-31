Hatay Saadet’ten Hüda Par’a Taziye Ziyareti

Saadet Partisi Hatay yönetimi geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz için HÜDA PAR Hatay İl Başkanı Aydın Çelik ve yönetimine taziye ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi İskenderun İlçe Başkanı Halil İbrahim Çelik, Antakya İlçe Başkanı Abdülhadi Bük ve Hatay teşkilatından bir heyet HÜDA PAR Hatay İl Başkanı Aydın Çelik ve yönetimine taziyelerini iletti.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan merhum HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz’un vefatını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirerek acılarını paylaştı.

Doç. Dr. Çalışkan, samimi ve mücadele insanı HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz’un değerli arkadaşları olan sizlere başsağlığı diliyor, acınızı yürekten paylaşıyorum. Yüce Allah’tan Mehmet Yavuz kardeşimizin ruhunu cennet ile şad etmesini ve yakınlarına sabırlar vermesini diliyorum” dedi.

HÜDA PAR Hatay İl Başkanı Aydın Çelik de Ziyaretlerinden ötürü Saadet Partisi heyetine teşekkür ederek, Mehmet Hocamızı hem partimiz için hem de İslam ümmeti için gerçekten ciddi bir kayıp olarak görüyoruz. Cenab-ı Allah’tan Mehmet Yavuz gibi şahsiyetlerin sayısının artırılmasını niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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