Havalı tüfekle av yapan şahıs arkadaşını vurdu

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, havalı tüfekle av yapan şahıs, arkadaşını kalçasından yaraladı. Olay ilçeye bağlı Atalan Beldesi’nde meydana geldi. Havalı tüfeği ile kuş avına çıkan S.G. (18), arkadaşı B.O.’yu (20) dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kalçasından vurdu. Ağır yaralanan genç, çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından muayenesi tamamlanan ve genel sağlık durumu iyi olan B.O. taburcu edilirken, jandarma Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlattı.

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