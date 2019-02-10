OSMANİYE’nin Düziçi İlçesinde, havalı tüfekle gen şahıs, kazara evinin damında bulunan 16 yaşındaki M.B.’yi vurdu. Yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin arından taburcu edildi. Olay ilçeye bağlı Alibozlu Köyünde meydana geldi. Kuş avlamak için gezintiye çıkan Y.Ç.’nin (29), elindeki havalı tüfeğin kazaen ateş alması sonucu namludan çıkan saçma, evinin damında bulunan M.B.’nin sağ omzuna isabet etti. Yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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