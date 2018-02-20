Havalimanı ve Stadyum istiyoruz

Merhaba kıymetli okurlar,

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye’mize geliyor.

Osmaniye’miz gerçekten çok fark edemesek de baş döndürücü bir şekilde büyüyor ve gelişiyor.

Masal parkın ulusal reklamları ile yakaladığımız tanıtım atağı, sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin de kentimizi şereflendirmesi ile en üst seviyelere çıktı.

Şimdi de Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ile Osmaniye bayağı bir yol kat edecek.

Tabi sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kentimize gelirken sanıyorum, eli boş gelmiyordur. Mutlaka müjdeleri vardır. Ancak bende bir gazeteci olarak sayın Erdoğan’ı fazla yorulmadan eksiklerimizi tesbiti anlamında haddim olmadan yol göstermek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan bey, Osmaniye gerçekten bir çok alanda merkezi hükümetler anlamında ihmal edilmiş. Bölgemizde her vilayetin havalimanı ve büyük stadyumları varken Osmaniye’ye maalesef göz ardı edilmiş ve yapılmamış. Halbu ki, potansiyel olarak çok olumlu bir hava olmasına rağmen her ne hikmetse bunlar yapılmamış.

Oysa ki, Ak Parti Osmaniye’den daha küçük vilayetlere ne hizmetler götürmüşken, Osmaniye’nin üvey evlat muamelesi yapılması hiçte hoş değil. Bizler Osmaniyeliler olarak sizin yapılan haksızlıklar karşısında mutlaka müdahale edeceğinize inanıyoruz. Sizden bu haksızlığa el koyarak, Osmaniye’ye havalimanı ve stadyum yapılması konusunda müjdeli haber beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Dr. Devlet Bahçeli’nin de memleketi olan Osmaniye torpile bile gerek kalmadan, nüfus çoğunluğu ve coğrafi yapısıyla hem havalimanını hem de stadyumu kesinlikle hak etmiştir.Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkımızın verilmesi konusunda bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Kentimizi şereflendirmenizden dolayı şahsınıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.