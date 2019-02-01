“Haydi çocuklar camiye” projesine katılan çocuklara ödül

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, “Haydi Çocuklar Camiye Namazını Kıl Puanını Topla Projesi” kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocuklar ödüllendirildi. Göçmenler Mahallesi Göçmenler Camiinde, gençlerin camiye ilgisini çekmek için yapılan ve okulların 15 günlük tatil süresi boyunca devam eden proje yaklaşık 30 öğrenci katıldı. Bugün cuma namazı sonrasında cami içerisinde düzenlenen ödül törenine Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, cami cemaati, öğrenci velileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 15 günlük yarı yıl tatili süresi içerisinde yapılan “Haydi çocuklar camiye” kampanyasının başarılı olduğunu söyleyen Kaymakam Yıldırım, “Şuanda çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. Namaz dinin direğidir. Bundan sonra bu alışkanlıkları devam eder ve namazlarını düzenli olarak kılarlar. Devletimizin, ülkemizin dinini dirayetini bilen ahlaklı çalışkan üretken nesillere ihtiyacı var. Bunu da burada bugün görüyoruz. Hayatları boyunca çocuklarımıza hayırlı bereketli ömürler diliyorum. Bu tatil süresi boyunca ‘Namazını kıl puanını topla, ödülünü al’ projesi kapsamında ibadetlerini yaptılar ve ödüllerini alacaklar inşallah. Diğer taraftan da ödül topladılar ve büyük ödüllerini inşallah orada alırlar. Gençlerimize namazla geçen, cami ile iç içe bir hayat diliyorum. Üretken, devletine bağlı, üretken çalışkan birey olmaları diliyorum.” dedi. İlçe Müftüsü Behçet Bilgin’de öğrencileri başarılarından dolayı tebrik edip, aynı şekilde camiye devam etmeleri temennisinde bulundu. Göçmenler Camii İmam-Hatibi Hacı Ahmet Rauf Atalalay ise yaz kurslarında gençlerin camiye gelip Kur’an eğitimi ve dua ezberi yaptırıldığını fakat kursun bitmesi ve okulların başlaması ile cami ile irtibatlarının bir dahaki kurs başlayana kadar kesildiğine dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz tekrar kursa geldiklerinde daha önce öğrettiklerimizi unuttuklarına üzülerek şahit olmaktaydık. Bunun önüne nasıl geçeriz diye cemaatimizle istişareler sonucu Diyanet İşleri Başkanlığımızın da projelerinden biri olan Cami-Gençlik Buluşması etkinliğini Cuma günleri Yatsı namazında gençlerimiz ile beraber olarak uygulamaya koyduk. 10 kişi ile başlayan haftalık buluşmalarımız sosyal medyanın etkin kullanımıyla katılım sayısında 30’a kadar ulaştı. Okulların açılmasından sömestr tatili öncesine kadar geçen bu sürede gençlerimizle beraber Göçmenler Camii Gençlik Kulübü’nü kurarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik” dedi. Konuşmaların ardından 5 vakit namaz kılıp, sure okuyarak en çok puanı toplayan öğrenciler, Kaymakam Ali Yıldırım ve diğer protokol üyeleri tarafından, bisiklet, drone, paten, saat ve spor ayakkabısı gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)