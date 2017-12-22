Hayvan gübresi içinden 140 kilo esrar çıktı

Osmaniye’de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 137 kilo kubar ve 3 kilo 250 gram toz olmak üzere toplam 140 kilo 250 gram esrar çıktı. Olayla ilgili araç şoförü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Osmaniye-Adana E90 otoyolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 26 yaşındaki Ramazan A. idaresindeki 63 EA 614 Plakalı hayvan gübresi yüklü kamyonu durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine araçta narkotik köpeği ‘Zoro’ ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine emniyet otoparkına çekilen kamyon kasasındaki gübre iş makinesi yardımı ile yere dökülürken altından, poşetler halinde toz ve kubar olmak üzere 140 kilo 250 gram esrar maddesi bulundu. Sürücü Ramazan A. ve yanındaki yolcu 27 yaşındaki Yılmaz A. gözaltına alınırken, uyuşturucu esrar maddesini Diyarbakır’dan temin edip, Mersin iline götürdükleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye

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