Hayvan hastalıklarına karşı 292 bin 112 aşılama

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesince, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı çerçevesinde yılın ilk 6 aylık döneminde 292 bin 112 aşılama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların yıl boyunca devam edeceği belirtilen açıklamada, “Mücadele çalışmaları kapsamında 82 bin 563 adet büyükbaş hayvana şap aşısı, 8 bin 193 adet büyükbaş hayvana Brusella S-19 aşısı, 72 bin 637 adet büyükbaş hayvana LSD aşısı yapılmıştır. Ayrıca 13 bin 284 adet küçükbaş hayvana Brusella Rev-1 aşısı, 41 bin 815 adet küçükbaş hayvana PPR aşısı, 50 bin 515 adet küçükbaş hayvana Mavidil aşısı, 21 bin 913 adet küçükbaş hayvana Koyun-Keçi Çiçek ve 1192 adet kedi-köpeğe kuduz aşısı yapılmıştır. Yapılan diğer çalışmalar arasında 12 bin 469 adet büyükbaş ve 33 bin 920 adet küçükbaş hayvan küpelenmiş ve kayıt altına alınmıştır.” denildi. Ayrıca, yılın ilk 6 aylık döneminde il sınırlarında bulunan128 bin 607 adet büyükbaş hayvan, 141 bin 537 adet küçükbaş hayvan, 26 bin 250 adet kanatlı, 1329 adet kedi-köpek ve 36 bin 58 adet kovanda Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince sağlık taraması yapıldığı belirtildi.

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