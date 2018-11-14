Hayvan sevgisini resimleyen öğrencilere ödül

Osmaniye Belediyesi tarafından, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında, hayvan sevgisini resimleyerek dereceye giren öğrenciler Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından ödüllendirildi. Başkanlık makamında düzenlenen ödül törenine dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki kategoride yapılan ödüllü yarışmaya 100 öğrenci katıldı. Yapılan değerlendirme sonunda, ilkokullar kategorisinde, Münire Hanım İlkokulu Ahmet Demiryürek birinci, Cebelibereket İlkokulu Hatice Efsa Kılıç ikinci, Osmaniye Doğa Koleji Sare Koç üçüncü oldular ve Mithatpaşa İlkokulu’ndan Şüheda Kalkan mansiyon ödülüne layık görüldü. Ortaokullar kategorisinde, Karacaoğlan Ortaokulu Fatma Sena Tamer birinci, 75.Yıl Ortaokulu Sevgi Uyanık ikinci, Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu Ravza Geyik üçüncü oldular ve Cebelibereket Ortaokulu’ndan Gülçehre Kaymak mansiyon ödülüne layık görüldü.

AMAÇ ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yarışmaya katılımın oldukça yüksek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak, hayvanların yaşamın bir parçası olduğu bilgisini paylaşmak, yaşamımızda ve hayatımızda değer vermek, onlara sahip çıkılması gerektiği duygusunu aşılamak amacıyla Osmaniye Belediyesi olarak yarışma düzenledik. Yapılan yarışma sonucunda çocuklarımızın ve gençlerimizin çizmiş oldukları resimler jüri üyelerimiz tarafından değerlendirildi. Düzenlemiş olduğumuz bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize, onları bu konuda teşvik eden değerli hocalarımıza şahsım, Osmaniyem ve değerli hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

RESİM SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Osmaniye Belediyesi’nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen hayvan sevgisini konu alan ödüllü resim yapma yarışmasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin çizmiş oldukları resimler vatandaşların beğenisine sunuldu. Tüm resim malzemelerinin belediye tarafından karşılandığı ve hayvan sevgisi boyalarla kâğıtlara yansıdığı yarışmada Jüri üyeleri tarafından seçilen resimler Belediye Hizmet Binası sergi salonunda sergilenmeye başlandı. Sergi, öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü. Serginin 1 hafta boyunca açık kalacağı kaydedildi.