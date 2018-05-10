Hayvancılık desteklemelerine başvurular başladı

Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mustafa Örel, arılı kovan, damızlık ana arı, ana arı, besilik erkek sığır ve düve alım desteklemesi için başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. Mustafa Örel, yetiştiricilerin başvuru dilekçesi, başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, var ise hayvancılık ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma, belge, yada sertifika fotokopisi, var ise gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge, var ise işletmenin ari organik niteliğine dair belge, işletme tescil belgesi ve işletme kapasite raporu belgeleri ile 6 haziran günü mesai bitimine kadar bağlı bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen başvurabileceklerini kaydetti. Müdür Örel desteklemeler ile ilgili ise şöyle dedi: “Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı, en az 30 en fazla 1000 adet arılı kovana sahip, Arıcılar Birliği ve Bal Üreticileri Birliği üyesi arıcılara arılı kovan başına 10 TL. destekleme ödemesi yapılacaktır. Desteklemeden yararlanmak isteyen arıcılarımızın 20 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine üyesi olduğu birliğe başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, yetiştirici üretici örgütü üyesi arıcılara, Damızlık Ana arı için 40 TL., Ana Arı için 15 TL. destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu kapsamda yetiştiricilerin Damızlık ana arı ve ana arılarını, Bakanlıktan 31 aralık 2017 tarihinden önce üretim izni alan işletmelerden 28 eylül 2018 tarihine kadar satın almış olması gerekmektedir. Satın alınan damızlık ana ve ana arılara ait faturalarla beraber 20 temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar üyesi olduğu birliğe başvuruda bulunması gerekmektedir. Satış belgeleri 28 eylül 2018 tarihine kadar da verilebilir. Erkek Besi Desteklemesi kapsamında yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış, 1 Ocak 2018 – 31 aralık 2018 tarihleri arasında mevzuata uygun kesimhanelerde kesilmiş, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kilo erkek sığırlara 250 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin 8 mayıs 2018-11 ocak 2019 tarihleri arasında kesim ücreti faturası, alındı makbuzu, kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgesi, kesimhane Resmi Veteriner Hekimi tarafından onaylanmış kesim cetveli ve TÜRKVET’te hayvanın düşüm belgesi ile bağlı bulunduğu İl İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Düve Alım Desteği kapsamında 1 ocak 2018 tarihinden önce işletmesi Türkvet Sistemine kayıtlı olan yetiştiricilere düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM), damızlık sığır yetiştirici birliklerinden, süt üretici birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve iştiraklerinden temin ettikleri düvelere yüzde 30 oranında hibe desteklemesi yapılacaktır. Düve başına ödenecek destek miktarı Bakanlıkça belirlenecektir.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE