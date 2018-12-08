Hayvancılık ve arıcılık projelerini uygulayan genç çiftçilere ziyaret

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, hibe destekli hayvancılık ve arıcılık projelerini uygulayan genç çiftçiler ziyaret edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ve Genç Çiftçi Projesi İlçe Sorumlusu Veteriner Hekim Abdi Yılmaz, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçi girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik tarım ve hayvancılık projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan 30 bin lira hibeli Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde, hayvancılık ve arıcılık projelerini uygulayan genç çiftçiler ziyaret edilerek, gerekli kontroller gerçekleştirildi. Müdür Müftüoğlu, proje kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında 6’şar adet büyükbaş damızlık sığır desteği alan Arıklıkaş Köyünden Şevket Aslan, Yasemin Karaman, Yaylalık Köyünden Zeliha Beğit, Burğaçlı köyünden Tuğba Acungan ile Safiye Aksoy, Bekdemir köyünden Zeynep Aslan, 2018 yılında büyükbaş sığır desteğinden faydalanan Burgaçlı köyünden Hacı Osman Savran, Savranlı köyünden Tuba Akar ve arıcı malzemeleri ile birlikte kovanlı arı projesinden yararlanan Arıklıkaş köyünden İlker Kaya isimli genç çiftçilere ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Müftüoğlu, Genç Çiftçi Projelerinin İlçe hayvancılığına ve arıcılığına katkıda bulunduğunu, hayvancılığın sürdürülebilirliği için bu tür projelerin önemli olduğunu belirterek, proje sahibi genç çiftçilere ilçe hayvancılığına katkı sağladıkları için teşekkür etti.

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