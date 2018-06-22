Hayvanları koruma kanunu konuşuldu

Osmaniye’de, Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki eksikliler ve bununla ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hayvan severler, özellikle sokak hayvanlarına yapılan işkence, taciz ve tecavüz olaylarının kabahat değil suç kanunu kapsamına alınması çağrısında bulundular. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliği tarafından Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği, Bilim Evinde gerçekleştirilen programa, Milletvekili Ruhi Ersoy ve ildeki çok sayıda hayvan sever katıldı. Toplantı bitiminde ise yine sokak hayvanlarını besleme faaliyeti gerçekleştirildi. Hayvan sever Dilek İnak, üniversiteli öğrencilerin okul çevresinde, kendisinin de çöp döküm sahasında olmak üzere bir çok kişinin il genelinde sokak hayvanlarını beslemeye yönelik çalışmalarının olduğunu söyledi. İnak, “Genelde yaralı kedi köpek gibi canlıları tedavi ederek yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.” dedi. Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Osmaniye Temsilcisi Oğuzhan Saçıkara ise gönüllülük esasına göre besleme faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek, “Üniversite öğrencisi ve hayvan hakları ile ilgili oluşan derneklerle birlikte koruma ve besleme faaliyetlerimizi yürütüyoruz.” diye konuştu. Milletvekili Ruhi Ersoy ise yapılacak olan etkinliklere maddi ve manevi tüm desteğini vereceklerinin sözünü vererek ilk fırsatta belseme faaliyetine kendisinin de katılacağını sözlerine ekledi. Ersoy, “Sokakta aç susuz hayvanları bulup karınlarını doyurmak, bu çok önemli ve erdemli bir vazifedir.” şeklinde konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE