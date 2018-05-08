‘Hem öğren hem eğlen’ sloganıyla gerçekleştirilen, Arsuz Öğrenme Şenliği, şenlik havasında geçti…

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinliğin açılış konuşması Arsuz HEM Müdürü Ali Altuğ tarafından yapıldı. Konuşma sonrası davul zurna eşliğinde öğrenciler halk oyunları oynadılar.

Öğrenme etkinliklerinde bazı gönüllü katılımcılar tuvalde resim çalışması gerçekleştirdiler. Maket uçak yapımına da ilgi duyan gönüllüler, maket uçak yapımında da el becerilerini geliştirdiler. El işi konusunda usta öğretici Arzu Özkan’dan bilgi alan bazı konuklar, el işinin incelikleri hakkında özet bilgiler aldılar. Usta öğretici Mehtap Vatan’da Ebru Sanatının inceliklerini etkinlikte uygulamalı olarak gösterip, gönüllü katılımcılara Ebru yaptırdı ve onların bu sanata ilgilerini çekmeye çalıştı. Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu öğreticileri ile, Kuaförlük ve Aşçılık Kursu usta öğreticileri de bu kurslara meraklı katılımcılara bire bir bilgi verip tüm dallardaki kursları özendirmeye çalıştılar. Arsuz Öğrenme Şenliği’ne emek veren tüm görevlilerin çabası beğeni topladı. El birliği ve dayanışma içinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenme şenliğine katılan gönüllüler ve diğer konuklar güzel bir gün geçirdiler. Arsuz HEM Müdürlüğü’nde görev yapan Aşkın Kurtulmuş, sazı ve sesiyle etkinliğe renk kattı. Çekilen halaylar ve oynan oyunlarla öğrenme şenliği tam bir şenlik havasında geçti.