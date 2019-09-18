Hemşerimiz Prof.Dr. Mustafa Gerek’e ABD’de ‘Başkanlık Onur Ödülü verildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Gerek, Amerikan KBB Baş Boyun Cerrahisi Akademisi’nin ‘Başkanlık Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Osmaniyeli olan hemşerimiz SBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Gerek’in, Amerikan KBB Baş Boyun Cerrahisi Akademisi’nin ‘Başkanlık Onur Ödülü’ne layık görülmesi hemşerileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Amerikan KBB Baş Boyun Cerrahisi Akademisi’nin en prestijli ödülü olarak kabul edilen Başkanlık Onur Ödülü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Gerek’e verildi. SBÜ’den yapılan açıklamaya göre; 14-18 Eylül arasında ABD’de düzenlenen Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne dünyanın değişik ülkelerinden mesleklerinde önemli başarılar elde etmiş yaklaşık 10 bin hekim katıldı. Kongrede konuşan Amerikan KBB Akademisi Başkanı Prof.Dr. Albert Merati, kulak burun boğaz konusunda ülkeler arasında bilgi alışverişinin önemini vurguladı ve kongrenin bu amaca hizmet edeceğini belirtti.

Merati, akademinin en prestijli ödülü olarak kabul edilen Başkanlık Onur Ödülü’ne bu yıl üstün bilimsel nitelikleri ve kulak burun boğaz baş boyun cerrahisine üst düzey katkıları nedeniyle SBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Gerek’in layık görüldüğünü bildirdi.

Bu arada ödülü almaktan onur duyduğunu belirten hemşerimiz Prof.Dr. Mustafa Gerek “Ülkem, üniversitem ve şahsım adına gurur verici bir tören yaşadım. Bilimsel çalışmalarımızın, uluslararası arenada takdir görmesi, daha hevesle çalışmamız, ülkemizi ve mesleğimizi daha nice başarılara taşımamız konusunda bizi cesaretlendiriyor” şeklinde konuştu.