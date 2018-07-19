Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı olayda otomobili yol kenarına savurdu. Kaza sabah saatlerinde Karataş Mahallesi Mehmet Korkmaz Kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İslahiye-Mersin seferini yapan 62681 sefer sayılı Barış Ü. (42) idaresindeki yolcu treni, iddiaya göre bariyerleri inmiş hemzemin geçitten geçmeye çalışan Numan Furkan M.(24) idaresindeki 80 HC 637 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücüsü Numan Furkan M. ve yanında yolcu olarak bulunan babası Hanifi M. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)