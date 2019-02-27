Hentbolda il birincileri belli oldu

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Tosyalı ve Merkez Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmalara, 13 okul ve 218 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen maçların ardından yıldız kızlar kategorisinde birinci Şehit Harun Saltalı Ortaokulu, ikinci Mehmet Akif Ortaokulu, üçüncü Namık Kemal Ortaokulu ve dördüncü ise Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulu oldu. Erkekler kategorisinde ise İl birincisi Mehmet Akif Ortaokulu, ikinci Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulu, üçüncü Bahçe Ahmet Pekkan Ortaokulu ve dördüncü Kadirli 100.Yıl Ortaokulu takımı oldu. Oynanan final maçları sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları, takdim edildi. İl Birincisi olan Osmaniye Mehmet Akif Ortaokulu ile Kadirli Şehit Harun Saltalı Ortaokulu Hentbol Grup Müsabakalarında Osmaniye’yi temsil edecek.

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