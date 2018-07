Hepatit, 2015’te 1.34 milyon can aldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Dünya Sağlık Örgütü 2017 Küresel Hepatit Raporuna göre 2015 yılında 1.34 milyon kişinin viral hepatitlere bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğinin tahmin edilmekte olduğunu söyledi. ‘Dünya Hepatit Günü’ dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Dr. Öznavruz, viral hepatitlerin tüm dünyada yaygın olarak görülen, ülke ekonomilerini çok yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti. Hepatitin, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabı ve pek çok nedene bağlı olarak oluşabildiğini vurgulayan Öznavruz, “Bu nedenlerin başında viral enfeksiyonlar gelmektedir. Viral hepatitlere sebep olan farklı hepatit virüs tipleri hepatit A, B, C, D ve E bulunmaktadır. Bunlardan hepatit B, C ve D kronik karaciğer hastalıklarına yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2017 Küresel Hepatit Raporu’nda dünyada 2015 yılında 257 milyon kişinin hepatit B ve 71 milyon kişinin hepatit C enfeksiyonu ile enfekte olduğu belirtilmiştir. Yine aynı rapora göre 2015 yılında 1.34 milyon kişinin viral hepatitlere bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir.” dedi. Dr. Öznavruz, Türkiye’de hijyen kurallarına ve temizlik koşullarına uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın artışı, sosyoekonomik koşullarla ilgili diğer göstergelerin iyileşmesi ve 2012 yılı sonu itibariyle başlayan hepatit A aşı uygulamaları sonucunda 2012 yılında 3 bin 624 olan vaka sayısının 2017 yılında 471’e ve 2012 yılında yüz binde 4,8 olan hastalık görülme sıklığının da 2017 yılında yüz binde 0,6’ya düştüğünü ifade etti. 2018 yılının ilk altı ayında bildirimi yapılan vaka sayısının 185 olduğunu söyleyen Öznavruz, halen Türkiye’de çocuklara 18. ve 24. aylarda, risk grubundaki kişilere de en az 6 ay ara ile 2 doz halinde sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz hepatit A aşısı uygulanmakta olduğunu, aşılama hızının ise 2013 yılında yüzde 93, 2017 yılında da yüzde 97 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Öznavruz, Hepatit B ve Hepatit C virüslerinin uzun dönemde kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Hepatit B ve Hepatit C; Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuyla, Uygun şekilde steril edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi girişimler ya da diş hekimliği müdahaleleriyle, Kullanılmış enjektör paylaşımıyla, Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla, Uygun şekilde steril edilmemiş araçlarla yapılan dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanmasıyla, Hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi temasıyla, Anneden bebeğe doğumda ve sonrasında, Korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşabilir.Hepatit C virüsünün sık tanımlanan bulaşma yolları, kontamine kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, damar içi ilaç kullanımı, cerrahi ve diğer girişimsel işlemlerdir. Ayrıca cinsel yolla ve anneden bebeğe geçiş de diğer bulaşma yolları arasında yer almaktadır. Bakanlığımız Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) verilerine göre ülkemizde bildirilen akut hepatit C vaka sayısı 2005 yılında 1145’den 2017 yılında 256’ya düşmüştür.” dedi.

