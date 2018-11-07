Herkes Aday Olsun

Merhaba değerli okurlarımız,

Mart 2019 yerel seçimleri için adeta aday enflasyonu yaşanıyor.Herkes aday oluyor.

Hemen her partiden epeyce bir aday var. En çok çekim merkezi ise, Ak Parti olarak görülüyor.

Ak Parti’nin iktidar olması, özellikle görevinde yükselmek isteyen, memurlar için çok güzel bir fırsat olarak görülüyor.

Her insanın gerçekten memleketine hizmet etmek için göreve talip olması hepimizi sevindirir. Ancak bazı insanların kendisinin bile seçileceğine inanmadığı bir yere talip olması benim biraz garibime gidiyor.

Hatta bu seçimleri fırsatçılık olarak değerlendiriyorum.

Aslında hangi partinin adayı kim? ilçelerde ne olur? hatta, Osmaniye merkezde dahil Aslında il’de ve ilçelerde hatta beldelerde seçimi kim kazanır, hepsi bizim hafızamızda duruyor. Ancak kimsenin heyecanını kırmamak ve insanları biraz da daha iyi tanımak için susuyoruz.

Hemen hatırlayın, 6 ay önce yapılan milletvekilliği seçimi için bazı yorumlar yaptık ve hepsini de tam isabet bildik.

32 yıldır Osmaniye’yi bekliyoruz. Kimin ne olduğunu, kimin ne istediğini gayet iyi biliyoruz. Hatta kimin hangi amaçla aday olduğunu, ne yapmak istediğini, seçilirse nasıl kendini kral sanacağını çok iyi biliyoruz.

Hani bir adamı göreve getir de öyle kalitesini gör diye bir söz vardır, biz kimin göreve geldiğinde kanatlanacağını iyi biliyoruz.

İsteğimiz, beklentimiz, temiz dürüst, çalışkan, iş bilen ve memleketin haklarını koruyan insanlar bir yere gelsin.

Bu seçimde göreve talip olanların özellikle bu memleketin tanınma meselesine çözüm bulmak için programına katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

22 yıllık vilayet Osmaniye hala tanınmıyor, göreve talip olanların ise, bununla ilgili bir çalışması kaygısı yoksa bizden uzak dursun. Osmaniye’nin tanıtımına kim önem verecekse biz onla beraber olacağız bilginiz olsun.