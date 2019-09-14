Hika-Der’den Çalışkan’a Teşekkür Plaketi

Hatay İnsan Kaynakları ve Eğitim Derneği (Hika-Der) kurucusu aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan Şemsettin Kara, yöneticileri, Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Cennet Yeşilkaya, Akademisyen, İşadamı, Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’ı ziyaret etti.

Hika-Der Başkanı Şemsettin Kara; ilimiz ve ülke ekonomisine katkısı olan Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’ı yakından takip ettiklerini ve başta ilimiz olmak üzere birçok ilde istihdama katkılarından dolayı Hika-Der adına teşekkür plaketi takdim ettiklerini ifade etti.

Hika-Der Başkanı Şemsettin Kara, İnsan kaynaklarında koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuş olan derneğimiz, öncelikli olarak işsizlik ve nitelikli iş gücü sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hika-Der’in projelerinden de bahseden Başkan Kara, “İşsizliğin ve nitelikli iş gücü eksikliğinin sorun olmaktan çıkarılması adına Türkiye İş Kurumu, reel sektör ve üniversiteler ile işbirliği çerçevesinde projeler üretmek öncelikli planlarımız arasında yer almaktadır. İş dünyasının beklentileri ile eğitim arasındaki uyumsuzluğun öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilebilirliklerini azalttığının farkındayız. Bu sebepten staj yerlerinin arttırılması ile ilgili çalışma ve görüşmeler yaparak yeni mezun arkadaşlara bu konuda yardımcı olmak yine projelerimiz arasında yer almaktadır. Bizler bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışmalarının kalitesiyle doğru orantıda olduğunu bilenlerdeniz. Hika-Der olarak iş dünyasının nitelikli iş gücü beklentilerini karşılamaya yönelik eğitim ve gelişim faaliyetleri göstermeyi kendimize misyon edinmiş bulunmaktayız” dedi.

Doç. Dr. Necmettin Çalışkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hika-Der yönetim kurulu başkanı Şemsettin Kara ve yöneticilerine teşekkür etti.

Doç. Dr. Çalışkan ayrıca ülkemizde işsizliğin 4 milyonun üzerinde olduğu bir dönemde Hika-Der yöneticilerinin Hatay’daki işsizliğin çözümü adına çok önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.