Hilmi Karaboran Caddesi Yenileniyor

Osmaniye Belediyesi, mahallelerde ve kentin ana arter yollarında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım çalışmaları kapsamında Osmaniyeli vatandaşların yoğun kullandığı şehrin ana arter yollarından bir tanesi olan Hilmi Karaboran Caddesinde yol kazıma çalışmaları başladı.

Kazı işlemlerinin ardından zemin sıkıştırma ve asfalt serim işlemlerinin hız kesmeden başlayacağı belirtildi.

Çifte petrollerden başlayarak tren yoluna kadar yapılacak olan Hilmi Karaboran Caddesindeki çalışmalar sonunda yaklaşık 1500 metre ‘lik bölüm asfaltlanmış olacak.

Kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedilen Hilmi Karaboran caddesinde yol yapım işlemlerinin akabinde şehrin diğer ana arter yollarında çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Hilmi Karaboran caddesindeki çalışmalar ile ilgili düşüncelerini belirten vatandaşlar, zamanla bozulmuş, yıpranmış, trafik akışı ve ulaşımın zorlaştığı caddede yapılan çalışmalar sonucunda bu sıkıntıların ortadan kalkacağını ifade ettiler. Kısa süre içerisinde bitirilerek hizmete sunmak için gayret gösteren Belediye Başkanı Kadir Kara ve tüm ekibine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.