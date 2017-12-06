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Hırsızlar, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı523 defa okundu

kategorisinde, 06 Ara 2017 - 16:26 tarihinde yayınlandı
Hırsızlar, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı

Osmaniye’de şarjlı bisiklet, motosiklet ve işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler, polisin titiz çalışması ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Çok sayıda suçtan dolayı aranan bir şüphelinin yakalanma anına ait görüntülerde yine güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. ‘ŞOK’ UYGULAMALAR YAPILDI Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen bisiklet, motosiklet, işyeri ve ikametten hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, son 15 gün içerisinde yapılan ‘şok’ uygulamalarda, 385 şahıs ve 198 araç kontrol edildi. Ayrıca hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede eşkallerini belirlediği failleri bir bir yakalarken, ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. TUTUKLANDILAR Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, okullarda öğrencilere ait bisikletleri çalan ve 8 ayrı suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Z.T., işyerinden duvar boyası hırsızlığı olayına karışan ve 7 ayrı suç dosyası bulunan 28 yaşındaki Y.G., şarjlı bisiklet hırsızlığı suçundan aranan ve 3 ayrı suç dosyası bulunan 34 yaşındaki H.G. ve 17 yaşındaki A.A.H. tutuklanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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