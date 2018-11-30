‘HIV Virüsü, dokunmak ve tokalaşmakla bulaşmaz’

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsünün (HIV), dokunmak ve tokalaşmakla bulaşmayacağını söyledi. ‘1 Aralık dünya AIDS günü’ nedeniyle açıklama yapan Müdür Öznavruz, bu virüsün vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden olduğunu belirterek, “Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hâlidir. HIV enfeksiyonu, ilk defa ortaya çıktığı 1980’li yıllardan bu yana tüm dünyada artarak yayılmaya devam etmektedir.” dedi. Dr. Öznavruz, enfeksiyonun, korunmasız cinsel temas, ortak enjektörlerle damar içi madde kullanımı ve enfekte kan verilmesiyle ya da anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmekte olduğunu kaydederek, “Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olup tedavi, bulaştırıcılığı azaltmakta ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişini engelleyebilmektedir. Ülkemiz HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında yer almakla birlikte son yıllarda vaka sayılarında artış izlenmektedir. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile neredeyse korunmada “tek çare tek eşliliktir”. Tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom Prezervatif kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Günümüzde, erken dönemde ilaç tedavisine başlayan HIV pozitif kişiler, uzunca bir süre hastalık oluşmadan yaşamlarını sürdürmektedirler. Ülkemizde ilaca erişimde sorun yaşanmamaktadır.” dedi. Dr. hasan Öznavruz, HIV enfeksiyonunun, HIV pozitif kişilerle aynı iş yerinde çalışmakla, aynı okulda okumakla, aynı ortamda bulunmakla, ortak çatal kaşık kullanmakla, dokunmak ve tokalaşmakla, telefon, kitap, defter gibi araçlar ile duş-banyo alanlarını, havuzları, tuvaletleri ortak kullanmakla, böcek ısırması ve sinek sokması gibi etkenlerle bulaşmadığı bilincinin vatandaşlarda oluşturulması gerekmekte olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Bu gibi yanlış bilgileri azaltmak için halk eğitimleri önceliği oluşturmaktadır. Ülkemizde yeni vaka sayısını azaltmak amacıyla farkındalık ve bilgilendirme amaçlı eğitim çalışmaları rutin programlarının yanında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen 1 Aralık Dünya AIDS’le Mücadele gününde halkımızın bu konuya dikkatini çekmek adına faaliyetler yapılmaktadır.”

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