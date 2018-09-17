Hizmet-İş Osmaniye Şubesi’nde başkan değişmedi

Hizmet-İŞ Sendikası Osmaniye Şubesi 7’nci Olağan Kurulu’nda mevcut başkan Kadir Çenet, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Cebelibereket Kültür Merkezi’ndeki Genel Kurulun Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir yaptı. Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Osmaniye Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyerek, konuşmasının devamında çalışma hayatı ve ülke gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Osmaniye’de bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Öz, “1991 yılında Osmaniye de örgütlememize başladık. İlk örgütlenme çalışmamızı Osmaniye Belediyesi’nde başlattık. 27 yıllık bu süreçte birbirimizden kopmadan, ayrılmadın bu günlere geldik.” dedi. Taşerona kadronun mimarı olan Genel Başkan Mahmut Arslan’a teşekkür eden Öz, “Hiçbir fedakarlıktan kaçmadan, gece-gündüz demeden bu mücadeleye önderlik eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a bu yasal düzenlemenin çıkartılması için samimi bir şekilde talimat veren ve herhangi bir ayrım yapılmadan kamuda ve yerel yönetimler de çalışanların tamamının sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi noktasında iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olan Jülide Sarıeroğlu’na ve emeği geçen bütün siyasilere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Taşerona verilen kadroda eksik kalan kısımlar olduğunu belirten Öz, “Eksiklikler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kadro düzenlemesinden istifade edemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında Hastane Bilgi Yönetim sistemlerinde çalışanlar, personel teminine dayalı ihaleler kapsamında çalıştırılmayanlar, yemekhane hizmetlerinde çalışanlar, kamu kurumlarının şoför teminine dayalı ihaleler ile çalışanlarında kadrolarını alabilmesi için mücadelemizi Konfederasyonumuz ve Sendikamız çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzde bir geçiş süreci var. “Kadrolarımızı aldık dolayısıyla sendikalara üye olmamızın bir anlamı yok” gibi bir düşünce var bu yanlış. Bu süreç içerisinde sorunları çözebilmek için sendikalara mutlaka ihtiyaç var. Geçiş süreci önemli bir süreç. Bu süreçte sendikamıza sahip çıkmamız çok önemli” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İLE OYNAMAK İSTİYORLAR”

“Ortadoğu’da ABD’nin ve emperyalist batılıların bugün hala geçerli olan senaryosu uygulanmaya devam ediyor” diyen Genel Başkan Vekilimiz Öz, “Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Türkiye’yi, bu bölgede bulunan Irak, İran ve Suriye’yi parçalamak istiyor ve bölgede bir terör devleti kurmak istiyorlar. Ülkemizin geleceği ile oynamak istiyorlar. 15 Temmuz 2016’da Türkiye işgal etmek için ne yaptılarsa onu bugün başka vesilelerle yapmak istiyorlar. Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlara hep birlikte millet olarak karşı koymalıyız” şeklinde konuştu. Şube Genel Kurulunda yapılan seçimde Şube Başkanı Kadir Çenet olurken, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Recep Babaoğlu ve Hüseyin Ünaldı seçildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE