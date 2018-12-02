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Hoca değişikliği iyi geldi: Osmaniyespor:1 Kızılcabölükspor: 0197 defa okundu

kategorisinde,02 Ara 2018 - 22:26 tarihinde yayınlandı
Hoca değişikliği iyi geldi: Osmaniyespor:1 Kızılcabölükspor: 0

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 15’inci hafta karşılaşmasında, sahasında konuk ettiği Kızılcabölükspor’u 1-0 yendi. İlk yarı golsüz berabere tamamlanırken, ikinci yarıda Osmaniyesporlu Ferhat Duman, 65’inci dakikada topu filelerle buluşturdu. Mücadele ev sahibi takım Osmaniyespor FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Reşit Yorgancılar (xx), Emin Barlas (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xxx), Hüseyin Rüzgar (xx), Sergen Ekinci (xx), Engin Güngör (xx) (Dk. 37 Salim Uzun), Ferhat Duman (xx) (Dk.90+ Muhammed Akyıldız), Ergun Cengiz (xx), İlyas Ekiz (xxx), İsmail Türkaslan (xxx) Emrah Özyaylaz (xx) (Dk.82Abdulsamet Can), Eser Akbaş (xxx), Onur Kızıltaş (xx),

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş Bayram (xx), Mustafa Altun (xx), Samet Dağlı (xx), Emirhan Atilla (xx), Ersin Aslantoğ (xx) (Dk. 77 Cihat Kahraman), Serkan Özen (xx) (Dk. 84 Ramazan Özkan), Ali Helvacı (xx) (Dk.71 Abdullah Çınar), Muhammet Çiçek (xx), Emre Sağlık (xx), Taygun Vurgun (xx), İlyas Ural (xx) GOLLER: Dk. 65 Ferhat Duman (Osmaniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Ferhat Duman, Dk. 30 Ergun Cengiz (Osmaniyespor), Dk. 66 Ersin Aslantoğ (Kızılcabölükspor)

 

Haber:İbrahim EMÜL / OSMANİYE

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