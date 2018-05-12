HÜDA PAR Osmaniye İl Başkanlığından Esnaf Ziyareti

OSMANİYE- HÜDA PAR Osmaniye il Başkanı Osman Aslan ve beraberindeki heyet, Osmaniye Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek esnafın sıkıntı, sorun ve taleplerini dinledi.

Beraberindeki heyet ile beraber Osmaniye Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden HÜDA PAR Osmaniye il Başkanı Osman Aslan, ziyarette esnafın taleplerine kulak verdi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Aslan, esnafın sıkıntılarına kulak verdiklerini ve var olan sorunların çözümü için esnafın sesi olmaya gayret ettiklerini söyledi.

İşlerin istikrarsız olması, ekonomik sıkıntıların yaşanması esnafın en önemli sorunlarından olduğunu belirten Aslan, esnafın biriken sorunlarının çözümü için yetkililerin bir an önce esnafın dertleriyle dertlenmesini ve bu tür sorunlarından dolayı esnafa yardımcı olunması gerektiğini söyledi.