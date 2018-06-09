HÜDA PAR Osmaniye İl teşkilatından halka açık iftar yemeği

HÜDA PAR Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla halka açık iftar programı düzenlendi.

HÜDA PAR Osmaniye İl Başkanlığının Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programı yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

HÜDA PAR Osmaniye seçim irtibat bürosunun yanında yapılan iftar programına HÜDA PAR Adana Milletvekili adayı Salih Demir, Osmaniye Milletvekili adaylarından Necati Çınar, İsa Kalender, Sedat Akagündüz, Rahmi Keser; İl Başkanı Osman Aslan, Düziçi İlçe Başkanı Abdulkadir Alakuş ve halk katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını Adana Milletvekili adayı Salih Demir yaptı.

Adaleti tesis etmek ilkesiyle yola koyulduklarını belirten Demir, “HÜDA PAR olarak ilkemizi iki cümleyle ifade ediyoruz ve ‘Önce İnsan Öncelik Adalet’ diyoruz. İnsan merkezde olmalı ama biz merkezdeki insan için bütün kurum ve kuruluşlarla adaleti de tesis etmek ilkesiyle yola koyulduk. İnşallah çıktığımız bu yolda Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın, bizleri utandırmasın, halkımıza vermiş olduğumuz sözlerin eri eylesin.” dedi.

Son olarak Cenab-ı Hak’tan Ümmet-i Muhammed’i ortak ve müşterek olan hayırlı bir bayrama ulaştırmasını niyaz eden Demir, “Rabbimiz, bu davete vesile olan, burada iftar sofrasında toplanmamıza sebep olan kardeşlerimizin de hayrını kabul etsin. Rabbim onlardan da razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından program dua ile son buldu ve ardından ezanın okunmasıyla iftar açıldı.