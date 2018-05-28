MENÜ
Bugün: 28 MAYIS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 103.200
DOLAR 4,7116
EURO 5,5189
ALTIN 196,64
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

HÜDA PAR Osmaniye Milletvekili adaylarından esnaf ziyareti181 defa okundu

kategorisinde,28 May 2018 - 00:20 tarihinde yayınlandı
HÜDA PAR Osmaniye Milletvekili adaylarından esnaf ziyareti

24 Haziran seçim çalışmalarını sürdüren HÜDA PAR Osmaniye milletvekili adayları, esnaf ile bir araya gelip sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafını ziyaret edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen HÜDA PAR Osmaniye milletvekili adaylarından Necati Çınar ve Sedat Akagündüz, sorunların çözümü için esnafın desteğini istedi.

Ziyarette esnafın yoğun teveccühüyle karşılaşan Çınar ve Akagündüz, halkı gerçek anlamda temsil etmek için meclise girmek istediklerini, bundan dolayı kendilerini desteklemelerini istediler

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ