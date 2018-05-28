HÜDA PAR Osmaniye Milletvekili adaylarından esnaf ziyareti

24 Haziran seçim çalışmalarını sürdüren HÜDA PAR Osmaniye milletvekili adayları, esnaf ile bir araya gelip sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafını ziyaret edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen HÜDA PAR Osmaniye milletvekili adaylarından Necati Çınar ve Sedat Akagündüz, sorunların çözümü için esnafın desteğini istedi.

Ziyarette esnafın yoğun teveccühüyle karşılaşan Çınar ve Akagündüz, halkı gerçek anlamda temsil etmek için meclise girmek istediklerini, bundan dolayı kendilerini desteklemelerini istediler